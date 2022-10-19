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12 минут назад

Экс-генсека НАТО заподозрили в финансовом преступлении

Мария Иванова

Бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен попал под следствие в Латвии. Об этом сообщает ABC Nyheter.

Экс-генсека НАТО заподозрили в финансовом преступлении
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В местной полиции заявили, что в отношении бывшего руководства латвийского банка PNB Banka, обанкротившегося в августе 2019 года, ведется расследование по делу о финансовых преступлениях.

Расмуссен был заместителем председателя независимого совета банка, когда в активах PNB возникла «дыра» на сумму более одного миллиарда датских крон.

Расмуссен и еще восемь человек были вызваны в суд в связи с одобрением сделок, совершенных за два месяца до банкротства PNB. По версии следователей, независимый совет банка действовал безответственно, одобряя эти сделки.

«Ущерб есть, он хорошо задокументирован, и немалая сумма исчезла», - заявила латвийский юрист Маргарита Мяделица.

Адвокат Расмуссена заявил, что ему ничего не известно о расследовании. По его словам, Расмуссен считает, что независимый совет банка нельзя винить в банкротстве.

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Расмуссен был премьером Дании в 2001 - 2009 годах, с августа 2009-го по октябрь 2014 года он занимал пост генерального секретаря НАТО.

C лета 2015 года Расмуссен был советником в Goldman Sachs, с мая 2016-го по май 2019 года - внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

В январе 2018 года Расмуссен начал свою работу в PNB Banka. Он заявлял, что хочет «сделать личный вклад в то, чтобы банки в Латвии отвечали европейским и международным стандартам».

В мире,Андерс Расмуссен,Петр Порошенко,НАТО,
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