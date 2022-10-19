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27 минут назад

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

Газета.Ru

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях. Об этом сообщают украинские СМИ.

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее в ночь на 19 октября воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Черкасской областях, а также в Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии на украинской территории.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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