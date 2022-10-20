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13 минут назад

Зеленский заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту

ТАССиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

Зеленский: Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту
Фото: ТАССТАСС

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV.

На Крымском мосту 8 октября утром был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал это терактом, указав, что за ним стоят украинские спецслужбы.

В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter "Крым, мост, начало", фактически признав таким образом ответственность Киева за теракт на мосту.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сначала гордился своей причастностью к взрыву на Крымском мосту, а потом под влиянием Вашингтона стал трусливо открещиваться от нее.

В мире,Крымский мост ЧП,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,МИД России,
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