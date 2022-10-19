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35 минут назад

В Херсонской области сообщили о выезде из региона до 40% жителей

ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из региона выехали до 40% его жителей.

В Херсонской области сообщили о выезде из региона до 40% жителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сколько уехало людей, точно сказать сложно, я думаю, процентов до 40", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24", при этом не конкретизируя период.

Свыше 5 тыс. жителей Херсона покинули город за последние два дня, сообщил Сальдо.

Он подчеркнул, что перемещение жителей Херсонской области организовано за счет средств федерального бюджета.

"Все затраты, связанные с перемещением по реке, перемещением в дальнейшем, - это все бесплатно, организовывается за счет средств бюджета РФ", - добавил он.

Во вторник врио губернатора региона объявил, что мирные жители правобережной части региона будут эвакуированы на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Он также отметил, что Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях. По словам Сальдо, решение о перемещении жителей вызвано также созданием масштабных оборонительных укреплений.

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