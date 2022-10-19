В Херсонской области сообщили о выезде из региона до 40% жителей

"Сколько уехало людей, точно сказать сложно, я думаю, процентов до 40", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24", при этом не конкретизируя период.

"Все затраты, связанные с перемещением по реке, перемещением в дальнейшем, - это все бесплатно, организовывается за счет средств бюджета РФ", - добавил он.

Во вторник врио губернатора региона объявил, что мирные жители правобережной части региона будут эвакуированы на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Он также отметил, что Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях. По словам Сальдо, решение о перемещении жителей вызвано также созданием масштабных оборонительных укреплений.