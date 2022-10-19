Обзор иноСМИ: секретное оружие России и теряющие союзников США

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Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

«Дельфины - секретное оружие России»

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У президента РФ Владимира Путина есть истребители-невидимки, авианосцы и убойное гиперзвуковое оружие, но не стоит забывать и о дельфинах, пишет американский портал 19FortyFive. Как подчеркивает издание, для защиты Севастополя Россия не полагается на свой подводный беспилотник «Посейдон» с ядерной установкой; по данным Военно-морского института США, она использует «дельфинов-убийц».

Хотя дельфин-афалина мало что может сделать против ракеты дальнего действия, он широко признан надежной защитой от боевых водолазов. При этом Россия - не первая страна, вооружившая морских обитателей. США, Северная Корея и Израиль также используют дрессированных дельфинов для защиты важных баз, подчеркивает 19FortyFive.

В Германии назвали условие завершения украинского кризиса

Читатели немецкой газеты Welt заявили, что украинский кризис завершится, если Киев пойдет на переговоры, а США и Европа перестанут «нагнетать» ситуацию. Немецкий военный историк Зенке Найтцель назвал российскую спецоперацию «рискованной игрой Путина», но читатели отметили, что речь идет о «не об игре, а о защите Путиным своей страны», рассказало РИА Новости.

Один из комментаторов отметил, что если бы Киев согласился на переговоры, страданий на Украине можно было бы избежать. Другой читатель также написал, что Зеленскому «нужно понять, что переговоры - единственный выход из ситуации».

Почему США теряют союзников

Турецкий журналист Абдулла Мурадоглу в своей статье для Yeni Şafak заявил, что «ядовитая комбинация высокомерия, силы и заблуждения» грозит США потерей союзников. Те, кто не видит мир глазами Америки, объявляются врагами Америки, отметил автор.

По мнению Мурадоглу, Америка разрушает, но не может навести порядок, а так называемые проекты «национального строительства» в Афганистане и Ираке оказались чушью. В 2019 году Джо Байден пообещал сделать Саудовскую Аравию «изгоем», если его изберут президентом США. Раньше саудиты считались ближайшим союзником Штатов на Ближнем Востоке после Израиля, теперь это в прошлом. Также США отменили запрет на поставку оружия Кипру, что побуждает Афины «вооружать острова под носом у Турции». Зачем Америка все это делает и какое отношение это имеет к национальным интересам США, задается вопросом Мурадоглу. США не уважают жизненно важные национальные интересы стран, которых они считают «союзниками», заключил он.

«Новая ракета России - круче «Сатаны»

В апреле 2022 года российская армия успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с полигона Плесецк и точно поразила цель на Камчатке. В день испытаний президент РФ Владимир Путин поздравил вооруженные силы, отметив, что аналогов «Сармата» в мире нет и в ближайшем будущем не появится.

В статье на китайском портале Sohu отмечается, что по смертоносной силе «Сармат» превосходит сильнейшую российскую МБР Р-36М («Сатана» по классификации НАТО). «Сармат» имеет длину более 35 метров, может пролететь 16 тысяч километров и нести 10-15 боеголовок, ее круговое вероятное отклонение составляет 150-200 метров. Проникающая способность «Сармата» достигает невероятных 80 процентов. После развертывания эта МБР станет крупнейшей в мире.

«Аляску продали, не подумав»

Доцент Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока РАН Светлана Белоглазова заявила «ИноСМИ», что Россия продала Аляску Америке, «не подумав». По ее мнению, окончательно решение о продаже принял Александр II.