Сальдо опроверг планы по сдаче Херсона ВСУ

По словам врио губернатора области, в городе готовы к отражению ударов украинской армии и переходу в наступление.
Глава региона уточнил, что сейчас армия ждёт отхода мирных жителей. Для них на морском побережье подготовлены дома отдыха. Сальдо сообщил, что за последние два дня из города выехали более пяти тысяч человек. Всего за неделю планируется перевезти около 60 тысяч. Регион покинули почти 40% жителей. В Херсоне ведётся работа по увеличению пропускной способности паромных переправ.
Кроме этого, Владимир Сальдо заявил, что на семь дней закрывается въезд в область гражданских лиц. Он будет разрешён только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний, передаёт ТАСС.