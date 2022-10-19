Сальдо опроверг планы по сдаче Херсона ВСУ

Глава региона уточнил, что сейчас армия ждёт отхода мирных жителей. Для них на морском побережье подготовлены дома отдыха. Сальдо сообщил, что за последние два дня из города выехали более пяти тысяч человек. Всего за неделю планируется перевезти около 60 тысяч. Регион покинули почти 40% жителей. В Херсоне ведётся работа по увеличению пропускной способности паромных переправ.