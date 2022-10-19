На семь дней закрывается въезд гражданских лиц в Херсонскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Въезд в Херсонскую область неделю будет разрешен только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний. В Херсоне ведется работа по увеличению пропускной способности паромных переправ для перемещения жителей на другой берег Днепра.
По словам Сальдо, все органы власти в Херсоне уже переезжают на левый берег Днепра. Переезд жителей Херсонской области организован за счет федерального бюджета.
Более 5 тыс. человек выехали из Херсона за последние два дня, сообщил Сальдо. Организованный выезд учителей, врачей и других бюджетников из Херсона начнется в среду.