Названы условия для объявления мобилизации в Молдавии

Мобилизация в Молдавии может быть объявлена в случае приближения боевых действия на Украине к границам страны или новой волны беженцев. Об этом заявил в эфире телеканала TVR министр обороны Анатолий Носатый, пишет РИА Новости.

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По его словам, для развертывания сценария объявления президентом с одобрения парламента частичной или всеобщей мобилизации в Молдавии, должно быть резкое обострение ситуации.

«Должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например, перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии», - пояснил Анатолий Носатый.

Также «предпринять определенные действия, чтобы адекватно реагировать», власти Молдавии будут вынуждены в случае увеличения потока беженцев с Украины, заметил глава Минобороны.