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52 минуты назад

Названы условия для объявления мобилизации в Молдавии

Алиса Селезнёва

Мобилизация в Молдавии может быть объявлена в случае приближения боевых действия на Украине к границам страны или новой волны беженцев. Об этом заявил в эфире телеканала TVR министр обороны Анатолий Носатый, пишет РИА Новости.

Названы условия для объявления мобилизации в Молдавии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По его словам, для развертывания сценария объявления президентом с одобрения парламента частичной или всеобщей мобилизации в Молдавии, должно быть резкое обострение ситуации.

«Должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например, перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии», - пояснил Анатолий Носатый.

Также «предпринять определенные действия, чтобы адекватно реагировать», власти Молдавии будут вынуждены в случае увеличения потока беженцев с Украины, заметил глава Минобороны.

Ранее Киев закрыл четыре таможенных поста «Отачь», «Унгурь», «Окница» и «Гримэнэуць» на границе с Молдавией из-за возможных перебоев в их работе. Решение было принято после массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

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