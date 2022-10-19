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1 час назад

Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против трех генералов Ирана и производителя БПЛА

Газета.Ruиещё 4

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении трех генералов из Ирана и компании, производящей дроны-камикадзе Shahed («Шахид»). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС планирует ввести санкции против трех генералов Ирана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что речь идет о высокопоставленных генералах, которые занимаются программой создания БПЛА якобы для России.

Организация Shahed Aviation Industries, которая может попасть с санкционный список ЕС, занимается проектированием и реализацией беспилотных летательных аппаратов. По словам источника Bloomberg, иранские дроны поступали в Россию и якобы применялись в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России.

Издание The Washington Post утверждало, что Российская Федерация договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников.

Москва и Тегеран факт покупки Россией иранских беспилотников отрицают.

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