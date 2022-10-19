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16 минут назад

Токаев высказался о политизации языкового вопроса в Казахстане

Лера Букина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против политизации языкового вопроса. В ходе встречи с общественностью Алма-Атинской области он заявил, что, несмотря на расширение сферы применения казахского языка, изучать другие языки необходимо, передает РИА Новости.

Токаев сделал заявление о казахском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Недопустимо использовать казахский язык для политических игр», - подчеркнул президент Казахстана.

Он напомнил о том, что такие практики уже повлекли за собой «печальные последствия» в ряде стран. Как отметил Токаев, государство делает все для того, чтобы поддержать казахский язык. Он выразил готовность страны продолжать работу по данному вопросу.

Минпросвещения Казахстана опровергло домыслы о закрытии классов с русским языком обучения

При этом президент заявил о необходимости проводить взвешенную языковую политику. Так, по его словам, страна двигается в правильном направлении, однако «нельзя отказываться и от изучения других языков».

Ранее сообщалось, что, согласно приказу властей Латвии, с 1 сентября Министерство экономики страны должно предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке. Также призыв адресован компаниям, доли в которых принадлежат Минэкономики.

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