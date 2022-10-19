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24 минуты назад

Глава Киевской области предупредил о возможности отключений электроэнергии

ТАСС

Глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба предупредил жителей о возможности отключений электроэнергии и призвал к экономному использованию электроприборов.

Глава Киевской области предупредил об отключениях света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В области возможны плановые отключения электроэнергии, чтобы их не было - экономно используйте электроприборы", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

Глава области также призвал жителей сделать запасы воды на случай проблем с водоснабжением.

Во вторник, как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине были повреждены шесть энергетических объектов. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал ситуацию с энергоснабжением в стране критической.

В мире,Денис Шмыгаль,Кирилл Тимошенко,
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