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35 минут назад

Американский миллиардер призвал Киев смириться с потерей Крыма

Алиса Селезнёва

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман призвал в Twitter Киев смириться с потерей Крыма, а также отказаться от идеи вступления в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Американский миллиардер призвал Киев смириться с потерей Крыма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Экман напомнил, что до 1954 года Крым был частью России, и там проживают в основном этнические русские.

«Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», - констатировал он.

При этом миллиардер обратил внимание на то, что с каждым новым днем конфликта на Украине «риск для всего мира растет». По его словам, Киеву нужно отказаться от идеи вступления в НАТО, так как это наиболее «реальный путь к миру».

Политолог прокомментировал слова Маска об опасности потери Россией Крыма

Ранее свой план мирного урегулирования украинского кризиса опубликовал в соцсетях Илон Маск. Он также выразил уверенность, что Крым должен принадлежать России, а Украина - обеспечить водоснабжение полуострова. При этом он назвал передачу Крыма ошибкой генсека СССР Никиты Хрущева и выступил за нейтральный статус Украины.

В мире,Билл Экман,Илон Маск,НАТО,
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