Американский миллиардер призвал Киев смириться с потерей Крыма

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман призвал в Twitter Киев смириться с потерей Крыма, а также отказаться от идеи вступления в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

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Экман напомнил, что до 1954 года Крым был частью России, и там проживают в основном этнические русские.

«Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», - констатировал он.

При этом миллиардер обратил внимание на то, что с каждым новым днем конфликта на Украине «риск для всего мира растет». По его словам, Киеву нужно отказаться от идеи вступления в НАТО, так как это наиболее «реальный путь к миру».