В Херсоне началось перемещение жителей на другой берег Днепра

В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Об этом сообщила администрация города Алешки на своей странице в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как стало известно, паромы перевозят людей из Херсона в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения.

«Спасатели уже распределят направление для поездки – его выберут на основе желания самого человека», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней.