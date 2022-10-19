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21 минуту назад

В Херсоне началось перемещение жителей на другой берег Днепра

Lenta.ru

В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Об этом сообщила администрация города Алешки на своей странице в Telegram.

В Херсоне началось перемещение жителей на другой берег Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно, паромы перевозят людей из Херсона в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения.

«Спасатели уже распределят направление для поездки – его выберут на основе желания самого человека», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней.

Власти Херсона порекомендовали жителям покинуть город

18 октября Сальдо заявил, что Украина накапливает силы для широкомасштабного наступления и в регионе могут развернуться бои. Кроме того, он предупредил об опасности затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС, а также сброса воды с электростанций по течению Днепра.

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