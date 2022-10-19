Пока вы спали: двойная игра ОБСЕ на Украине и извинения Борреля

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Фото: ТАСС ТАСС

ОБСЕ могла передавать НАТО военную информацию

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Миротворческая миссия ОБСЕ в Донецке не только фиксировала регулярные обстрелы ВСУ, но и передавала НАТО данные о позициях сил Луганской Народной Республики. Об этом пишет RT.

Бывший переводчик офиса ОБСЕ в Луганске Максим, осужденный на 13 лет за госизмену, рассказал изданию, что ряд офицеров НАТО имел доступ к внутренним отчетам ОБСЕ. В отчетах содержались координаты позиций сил ЛНР, подробные спутниковые снимки, а также не было призывов к Киеву прекратить огонь.

Боррель извинился за сравнение мира с «джунглями»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сравнившего ранее Европу с садом, а мир за ее пределами с джунглями, извинился за свое высказывание, подчеркнув, что не имел ввиду «расистского, культурного или географического подтекста». Объяснение по поводу своих слов он опубликовал в официальном блоге.

По словам Борреля, под «джунглями» он подразумевал рост «беззакония и беспорядка».

«К сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня на Украине. (…) Прошу прощения, если кто-то обиделся. Я считаю (…), что мы часто слишком евроцентричны и должны быть скромными и лучше узнать остальной мир, включая глобальный Юг», - заверил он.

Источник: специалисты НАТО доработали «Бук» и «Осу»

Модернизированные специалистами из НАТО зенитные ракетные комплексы «Бук» и «Оса-АКМ» стали представлять сейчас наибольшую опасность для участвующей в спецоперации на Украине российской авиации. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

По его словам, ЗРК после доработки ведет захват цели не с помощью радиолокационной станции, а при помощи оптики, благодаря чему нет облучения и системы самолетов не распознают угрозу, а значит растет риск их поражения.

Правительство обсуждает ликвидацию «Роснано»

В кабинете министров России обсуждают необходимость расформирования государственной компании «Роснано» из-за ее убыточности. Об этом со ссылкой на трех федеральных чиновников и близкого к компании источника сообщают «Ведомости».

По словам источников издания, финансовые проблемы института усугубились после введения санкций против России. Обсуждается несколько вариантов решения проблемы, в том числе ликвидация компании и передача части ее активов, которые представляют значимость для технологического развития страны, в другие госорганизации. При этом есть и вариант продолжения политики расчистки баланса с сохранением института развития как центра компетенций по инновациям.

В США продадут еще часть нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении Белого дома.