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28 минут назад

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе по всей ее территории полностью контролируется Россией, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом он отметил, что у Украины все еще есть возможность вести огонь по населенным пунктам нового российского региона.

«У противника по-прежнему остается возможность доставать до наших населенных пунктов. Сегодня с утра у нас три района Донецка, Макеевка опять под обстрелом противника», — уточнил Пушилин.

Глава ДНР также призвал не ждать изменений на линии фронта в ближайшее время. При этом освобождение Артемовска продолжается.

«Там борьба за каждый клочок идет», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Попасную ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено две ракеты.

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