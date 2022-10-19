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36 минут назад

Токаев призвал не политизировать языковой вопрос

Lenta.ruиещё 1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос. Об этом он заявил на встрече с общественностью Алма-Атинской области, передает РИА Новости.

Токаев призвал не политизировать языковой вопрос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Токаева, с каждым городом в стране растет число молодых людей, говорящих на казахском языке.

«Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется», — сказал президент.

Он подчеркнул, что казахский язык недопустимо использовать для «политических игр», ведь в некоторых странах такого рода ошибки привели к печальным последствиям.

«Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении», — отметил Токаев.

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