Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос. Об этом он заявил на встрече с общественностью Алма-Атинской области, передает РИА Новости.
По словам Токаева, с каждым городом в стране растет число молодых людей, говорящих на казахском языке.
«Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется», — сказал президент.
Он подчеркнул, что казахский язык недопустимо использовать для «политических игр», ведь в некоторых странах такого рода ошибки привели к печальным последствиям.
«Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении», — отметил Токаев.