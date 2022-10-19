Токаев призвал не политизировать языковой вопрос

«Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется», — сказал президент.