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50 минут назад

Экс-советница Трампа: Маск передает сообщение Путина

Мария Иванова

Бывшая советница экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл считает, что вызвавшие споры заявления бизнесмена Илона Маска были «посланием» Западу от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Politico.

Экс-советница Трампа: Маск передает сообщение Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

«Этим, скорее всего, все и закончится - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал Маск.

Маска раскритиковали в Киеве, обвинив в переходе на сторону России.

Илон Маск ответил на вопрос о беседе с Путиным

Позже появилась информация, что перед твитами Маск созвонился с Путиным, чтобы понять его видение ситуации. Однако и Маск, и Кремль это опровергли.

По версии Хилл, Путин пытается заставить Запад присоединиться к своим целям, «используя таких посланников, как Маск». Она считает, что через Маска Путин предложил вариант завершения конфликта на своих условиях. По мнению Хилл, Путин неустрашим, приспосабливается к новым условиям и не сдается.

«Путин играет на эго больших людей, дает им ощущение, что они могут сыграть свою роль. Но на самом деле они просто прямые передатчики сообщений Владимира Путина», - заявила Хилл.

По ее мнению, речь сейчас идет не об украинском кризисе, а о конфликте великих держав, третьем на европейском пространстве чуть более чем за столетие.

«Это конец существующего мирового порядка. Наш мир уже не будет таким, как раньше», - заключила она.

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