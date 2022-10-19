Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане

Ранее посол Украины в Астане Петр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову выступил призывом убивать русских. Высказывания дипломата вызвали резкую реакцию властей Казахстана, ему была вручена нота протеста. Врублевский принес официальные извинения, а затем уехал из страны. Позднее стало известно, что его отъезд связан с отпуском, несмотря на требование Москвы выслать дипломата.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия получила от властей Казахстана обещание о том, что украинский дипломат покинет страну «в самые сжатые сроки». Однако, по ее словам, «заверения о том, что этот «бандеровский эмиссар никогда не вернется» в Астану», не были выполнены. В ответ МИД Казахстана назвал слова Захаровой диссонирующими с характером союзнических взаимоотношений двух стран и вызвал российского посла в Астане на «серьезный разговор».