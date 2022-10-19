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21 минуту назад

Зеленский уволил оказавшегося в центре скандала посла в Казахстане

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее призвал убивать русских. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

«Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», - отмечается в документе.

Ранее посол Украины в Астане Петр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову выступил призывом убивать русских. Высказывания дипломата вызвали резкую реакцию властей Казахстана, ему была вручена нота протеста. Врублевский принес официальные извинения, а затем уехал из страны. Позднее стало известно, что его отъезд связан с отпуском, несмотря на требование Москвы выслать дипломата.

Украинский посол в Казахстане по требованию властей страны покинул Нур-Султан

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия получила от властей Казахстана обещание о том, что украинский дипломат покинет страну «в самые сжатые сроки». Однако, по ее словам, «заверения о том, что этот «бандеровский эмиссар никогда не вернется» в Астану», не были выполнены. В ответ МИД Казахстана назвал слова Захаровой диссонирующими с характером союзнических взаимоотношений двух стран и вызвал российского посла в Астане на «серьезный разговор».

В мире,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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