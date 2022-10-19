За работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине платят несколько стран, частных лиц и организаций. Об этом в соцсетях рассказал американский бизнесмен Илон Маск, пишет «Московский комсомолец».
Он также уточнил, что работа остальных терминалов спонсируется компанией SpaceX. При этом корпорация теряет на этом по $20 млн в месяц.
«Нам не поступают денежные средства от министерства обороны США. Однако, нам помогают несколько других стран, частных ли и организаций. Спасибо им! Моя компания теряет каждый месяц около $20 млн на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с кибервоенной защитой и другими мерами безопасности», - написал Маск.
Он уточнил, что компания SpaceX продолжит обслуживать все свои терминалы спутникового интернета на Украине.
Ранее Маск попросил Пентагон взять на себя финансирование обслуживания Starlink, поскольку для SpaceX эти расходы слишком велики. Предположительно, к концу 2022 года на обеспечение Киева спутниковыми терминалами может уйти более $100 млн. При этом SpaceX не требует возместить прошлые расходы.