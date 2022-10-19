За работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине платят несколько стран, частных лиц и организаций. Об этом в соцсетях рассказал американский бизнесмен Илон Маск, пишет «Московский комсомолец».

Он также уточнил, что работа остальных терминалов спонсируется компанией SpaceX. При этом корпорация теряет на этом по $20 млн в месяц.

«Нам не поступают денежные средства от министерства обороны США. Однако, нам помогают несколько других стран, частных ли и организаций. Спасибо им! Моя компания теряет каждый месяц около $20 млн на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с кибервоенной защитой и другими мерами безопасности», - написал Маск.

Он уточнил, что компания SpaceX продолжит обслуживать все свои терминалы спутникового интернета на Украине.