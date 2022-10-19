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11 минут назад

NYT назвала «священных коров» ЕС в антироссийских санкциях

Алиса Селезнёва

Европейские страны далеко не всем готовы пожертвовать ради поддержки Украины и сдерживания России, у них есть «священные коровы», которые они пытаются защитить от введения санкций. Об этом пишет американская газета New York Times.

В США назвали исключенных из антироссийских санкций «священных коров» ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напомнило, что после начала российской военной операции Евросоюз блокировал торговлю товарами почти по тысяче категорий, что привело к запрещению около трети экспорта в Россию и 2/3 импорта. Однако некоторые европейские страны добиваются исключения из санкционных списков союза ряда важных для них отраслей, ведя «закулисный торг».

«Бельгия защищает торговлю российскими алмазами. Греция возможность беспрепятственно перевозить российскую нефть. Франция и некоторые другие страны по-прежнему импортируют российский уран для своих атомных электростанций», - отмечается в статье.

По данным журналистов, в ЕС есть «священные коровы», жертвовать которыми некоторые члены блока не хотят, несмотря на критику такой позиции Киевом и то, что остальные европейские страны поддерживают антироссийские санкции в этих областях.

Боррель сообщил, когда ЕС объявит о новых санкциях против России

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала спецоперации рядом стран были введены обширные антироссийские санкции.

Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом уже восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть. Ранее страны ЕС согласовали запрет на поставки угля и доставку нефти морем. При этом санкции в области энергетики и проблемы с поставками газа из России привели к тому, что в ЕС разразился энергетический кризис, угрожающий промышленности и экономике.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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