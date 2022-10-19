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26 минут назад

Посол РФ заявил о немалых сомнениях итальянцев в целесообразности вооружения Украины

ТАСС

Итальянцы отнюдь не так уверены в целесообразности вооружения Украины, и пацифистские настроения в обществе усиливаются. Об этом заявил в среду в интервью корреспонденту ТАСС посол РФ в Италии Сергей Разов.

Итальянцы засомневались в целесообразности вооружения Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В общественном мнении Италии, судя по опросам этого мнения и публикациям СМИ, существуют немалые сомнения относительно целесообразности накачивания киевского режима оружием, тем более на фоне осложнения несравненно более важных социально-экономических проблем в самой Италии. Должно быть понятно, что поставки оружия не изменят целей и задач СВО, но сделают конфликт более длительным и болезненным", - сказал дипломат.

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Он напомнил, что до сих пор в Италии были утверждены уже пять так называемых пакетов военной помощи киевскому режиму. "Номенклатура передаваемого военно-технического имущества огласке не предается, имея соответствующий гриф секретности. В местных СМИ циркулирует информация, что поставляются артиллерийские системы, переносные противотанковые и противоракетные комплексы, бронированные машины, стрелковое вооружение, а также различные боеприпасы, элементы индивидуальной защиты и экипировки военнослужащих", - пояснил посол.

"Пацифистские настроения в итальянском обществе безусловно имеют место и, насколько можно судить, усиливаются. Налицо усталость от украинского кризиса", - продолжил он. "Надо признать, что значительный сегмент итальянского общества отторгает мейнстримную пропаганду, успешно пользуется альтернативными источниками информации, в т.ч. российскими. Посольство тоже в меру сил и возможностей распространяет правду об истинных мотивах наших действий на Украине и реальном положении дел вокруг урегулирования в этой стране. Однако, знаете, как говорят, это сравнимо с криком на ветру: слышимость зависит не столько от силы крика, сколько от силы и направления ветра. Пока "направление ветра" неблагоприятно - итальянский мейнстрим имеет выраженную антироссийскую направленность", - отметил Разов.

Он также упомянул о разных массовых манифестациях за мир на Украине, отметив, что иногда они приобретают искаженный характер. "Иногда такие манифестации, в частности, вблизи нашего посольства в Риме, приобретают антироссийский характер, когда псевдопацифистские лозунги мало отличаются от милитаристских - речь идет о мире исключительно на украинских условиях, о поражении России на поле боя и т.д. Антироссийская риторика основных итальянских СМИ действительно вносит серьезный вклад в формирование у местной общественности искаженного представления о конфликте на Украине", - сказал дипломат.

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