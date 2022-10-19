Итальянцы засомневались в целесообразности вооружения Украины

"Пацифистские настроения в итальянском обществе безусловно имеют место и, насколько можно судить, усиливаются. Налицо усталость от украинского кризиса", - продолжил он. "Надо признать, что значительный сегмент итальянского общества отторгает мейнстримную пропаганду, успешно пользуется альтернативными источниками информации, в т.ч. российскими. Посольство тоже в меру сил и возможностей распространяет правду об истинных мотивах наших действий на Украине и реальном положении дел вокруг урегулирования в этой стране. Однако, знаете, как говорят, это сравнимо с криком на ветру: слышимость зависит не столько от силы крика, сколько от силы и направления ветра. Пока "направление ветра" неблагоприятно - итальянский мейнстрим имеет выраженную антироссийскую направленность", - отметил Разов.