Европе предложили отказаться от «безопасности вместе с Россией»

Европа должна изменить формулу взаимоотношений с Россией. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает RND.
Комментируя заявления Москвы о готовности к возобновлению переговоров с Киевом, глава немецкой дипломатии заявила, что «продиктованный мир не является миром для людей на востоке Украины».
«Поэтому для Европы речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России», — сказала Бербок.
В конце августа Бербок заявила, что разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией. Дипломат рассказала, что предложенный проект состоит из четырех пунктов.
«К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.
По словам Бербок, в плане учитывается высокая цена для Европы за поддержку Киева, которая может возрасти. Отмечается, что стратегическая коммуникация между странами должна быть направлена на объяснение того, как помощь Украине и продолжение санкционного давления на Москву повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе.
В сентябре президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в алчности и намерении сохранить ничем не ограниченную власть. Он назвал эти действия «подлинной причиной гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России».
В августе российский лидер называл обещания Запада о безопасности в Европе лицемерием. Он тогда подчеркивал, что западные страны намеренно разваливают систему европейской безопасности и «сколачивают» все новые военные альянсы. Кроме того, НАТО двигается на восток, наращивая военную инфраструктуру, добавлял глава государства.
Ранее Бербок указала, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что руководство ФРГ допустило крупнейшую ошибку, выбрав содействие с союзниками по НАТО вместо обеспечения своих национальных интересов в контексте ситуации с Украиной.
«[Руководство Германии] должно само определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств [перед НАТО] так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа», — сказал он, отметив, что это был политический выбор тех людей, которые пришли к власти легитимным образом.