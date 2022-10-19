Маск раскрыл источники оплаты Starlink для Украины

Как рассказал Маск, работу 11 из 25 тысяч терминалов оплачивают «несколько других стран, организаций и частных лиц». При этом он отметил, что компания SpaceX не получает денег от Минобороны США и теряет около 20 миллионов долларов в месяц из-за «неоплачиваемых услуг и издержек, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты». «Но мы продолжим делать это (вздыхает)», — добавил он.