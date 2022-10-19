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23 минуты назад

Зеленский снял с должности посла в Казахстане, попавшего в скандал из-за слов о русских

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского, попавшего ранее в скандал из-за высказывания об убийстве русских, с должности посла Украины в Казахстане. Соответствующий указ, подписанный украинским лидером во вторник, опубликован на сайте офиса главы государства.

Зеленский снял с должности посла, оскандалившегося из-за слов о русских
Фото: ТАССТАСС

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа. Кто станет преемником Врублевского в качестве главы украинской дипмиссии в Астане, не сообщается.

В августе этого года в социальных сетях было опубликовано видео, где Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. 23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, послу был выражен протест в связи с его высказываниями о русских. В сентябре в МИД Казахстана сообщили, что Врублевский находится в отпуске.

5 октября официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатуру сейчас согласовывают. Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин позднее сообщил, что Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и должен уехать в ближайшее время.

В мире,Алексей Бородавкин,Владимир Зеленский,
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