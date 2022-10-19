Зеленский снял с должности посла, оскандалившегося из-за слов о русских

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа. Кто станет преемником Врублевского в качестве главы украинской дипмиссии в Астане, не сообщается.

В августе этого года в социальных сетях было опубликовано видео, где Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. 23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, послу был выражен протест в связи с его высказываниями о русских. В сентябре в МИД Казахстана сообщили, что Врублевский находится в отпуске.