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37 минут назад

В ЛНР объяснили согласие Донбасса на Минские соглашения

Lenta.ru

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник объяснил, почему Донбасс согласился на Минские соглашения в 2014-2015 годах. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В ЛНР объяснили согласие Донбасса на Минские соглашения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Мирошника, в то время Донбасс с военной точки зрения не мог бы противостоять Киеву. «У нас не было своей армии, у нас не было даже воинских частей на территории Донбасса», — напомнил он, отметив, что у Украины была армия и спецподразделения. «Поэтому в 2014 году мы сопротивлялись с берданками и с танком Т-34, снятым с пьедестала», — добавил он.

В мире,Родион Мирошник,
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