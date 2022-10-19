В ЛНР объяснили согласие Донбасса на Минские соглашения

По мнению Мирошника, в то время Донбасс с военной точки зрения не мог бы противостоять Киеву. «У нас не было своей армии, у нас не было даже воинских частей на территории Донбасса», — напомнил он, отметив, что у Украины была армия и спецподразделения. «Поэтому в 2014 году мы сопротивлялись с берданками и с танком Т-34, снятым с пьедестала», — добавил он.