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16 минут назад

Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы

Lenta.ru

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель отказался признавать свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы проявлением расизма. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте ЕС заявлении.

Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Фото: ТАССТАСС

Политик уточнил, что его сравнение Европы с садом, а остального мира — с джунглями, имело иной смысл. «Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о "джунглях". Моя ссылка на "джунгли" не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — пояснил Боррель.

Дипломат также принес свои извинения тем, кто ошибочно трактовал его метафору как «колониальный европоцентризм». «Прошу прощения, если кто-то обиделся. Я верю, что мы часто слишком евроцентричны и должны быть скромными и получше узнать остальной мир», — подчеркнул он. Боррель добавил, что не считает ни Европу, ни Запад идеальными.

Ранее глава евродипломатии заверил, что у Европы достаточно денег для финансирования военных поставок Киеву. Таким заявлением он ответил на вопрос об истощении средств для компенсации помощи Украине.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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