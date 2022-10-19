В Турции назвали причину потери Вашингтоном союзников

Обозреватель Абдулла Мурадоглу назвал использование грубой силы причиной, по которой Вашингтон теряет своих союзников. Такое мнение он выразил в статье для издания Yeni Şafak.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он заявил, что Соединенные Штаты не проявляют уважения к жизненно важным интересам стран потенциальных союзников. Вашингтон, по мнению Мурадоглу, не пренебрегает грубой силой ради защиты своих мнимых «национальных интересов». «США игнорируют правила международного порядка, который якобы защищают, освобождают себя от соблюдения этих правил и сами же нарушают их. Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение», — подчеркивает обозреватель.

Проблема США заключается в том, что они видят мир согласно своему представлению о нем и не готовы ставить себя на место другого, говорится в публикации. «Те, кто смотрит на мир не так, как Америка, объявляются ее врагами. Америка разрушает, но не может создать, не в состоянии навести порядок», — считает Мурадоглу. Он также напомнил о провале «проектов национального строительства» в Афганистане и Ираке.

Обозреватель раскритиковал действия Вашингтона на мировой арене. Он сравнил Соединенные Штаты с непотопляемым «Титаником», пассажиры которого спасаются в то время, как «корабельный оркестр как ни в чем не бывало играет камерную музыку».