Мир уже перешел черту Карибского кризиса

В октябре 2022 года исполняется 60 лет начала активной фазы Карибского кризиса. 27 октября 1962 года мир оказался на грани «ядерной катастрофы», а холодная война достигла своего высшего накала. Напомню, что США стали размещать ядерные боеголовки в Турции. В ответ на этот шаг СССР стал разворачивать свои ракетные комплексы на Кубе. В итоге, когда над Кубой был сбит американский самолет-разведчик, это привело к ситуации, которая поставила две крупнейшие ядерные державы (СССР и США) на грань ядерной войны. Но лидеры двух «сверхдержав» сумели договориться, смогли найти мирное решение из критически патового состояния. Та суббота, которую современники называли «днем, когда мог закончиться календарь», все-таки не стала последней.

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Сегодня мир снова стоит на пороге глобального конфликта. За защиту своей национальной безопасности России открыто грозят ядерным оружием. Ядерный шантаж стал доминирующим в риторике западных лидеров и военачальников. Многие высокопоставленные представители НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. На эти угрозы реакция нашего президента Владимира Путина была незамедлительна: «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Западные дипломаты более аккуратны. В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что вступление НАТО в украинский конфликт грозит человечеству третьей мировой войной. Но и он, несмотря на то что дипломат, говорил о необходимости победы Украины военным путем. Это какие-то новые стандарты европейской дипломатии.

Запад не может смириться с тем, что мир меняется, а современный миропорядок все больше опирается на новые мировые центры. В своем аналитическом докладе академик РАН Сергей Глазьев точно подметил: «…происходящий раз в столетие процесс смены мирохозяйственных укладов до сих пор сопровождался мировыми войнами». Страны НАТО все больше втягиваются в войну на Украине против России, чтобы сохранить свое доминирование. Карибское предостережение уже забыто странами Запада, а зря!

Думаю, что лидерам этих стран стоит вспомнить высказывание великого ученого Альберта Эйнштейна: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться камни!» Западным лидерам стоит об этом подумать. Их стремление уничтожить Россию будет губительно для всех, и для них — в первую очередь. Они обязаны осознать, что результатом их «антироссийской кавалерийской атаки» не может быть победа. В глобальном конфликте XXI века победителей не будет. Проиграют все. На Западе этого не могут понять до сих пор. Они на протяжении десятилетий пытались «втянуть» Украину в НАТО, не думая о том, какую реакцию это вызовет в России. Они пытались создать там «анти-Россию». Надо признать, что отчасти у них это получилось.

Свои усилия коллективный Запад начал предпринимать давно. В 1994 году Украина присоединилась к программе «Партнерство ради мира», что дало возможность военнослужащим НАТО с 1995 года участвовать в регулярных совместных учениях на территории Украины. Еще в начале этого века — 15 июля 2002 года — государство официально провозгласило курс на вступление в НАТО, а в 2019-м тогдашний президент страны Петр Порошенко закрепил в Конституции это положение. Такие шаги, включая и дальнейшее проведение военных учений на территории Украины, Россией абсолютно обоснованно рассматриваются как нарушение международного принципа неделимости безопасности и создание серьезных угроз нашей стране. Наш президент отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО ракетам альянса потребуется не более 10 минут, чтобы долететь до Москвы. В связи с этим неоднократно высказывалась опасность военного столкновения России и НАТО в случае присоединения Украины к военному блоку. Но на Западе этого не слышали, там самоуверенно демонстрировались собственная исключительность и нежелание учитывать чужое мнение.

Сегодня, после начала специальной военной операции, заявления американской политической элиты о постоянной военной помощи Киеву только затягивают конфликт, делают его кровавее. Им не привыкать воевать чужими руками. Они готовы истощать Россию «до последнего украинца». Несмотря на наши предупреждения, эти ястребы, дорвавшиеся до власти, пока не собираются останавливаться. Когда США запускает специальные самолеты и спутники, а лидеры западных стран разговаривают о возможном применении тактического ядерного оружия, это очень опасное начало. Это путь к гибели всей человеческой цивилизации. России хватит выдержки и прагматизма. Мы действуем в соответствии с Военной доктриной и утвержденной Стратегией ядерного сдерживания. Но недруги должны быть уверены, что в долгу мы не останемся.

Отрадно, что на Западе есть здравомыслящие головы, понимающие суть конфликта на Украине. Наш посол в США недавно заявил, что Москва и Вашингтон еще не перешли к тому накалу, который был во время Карибского кризиса. Мне думается иначе. Я считаю, что мир уже перешел черту 1962 года. Тогда США не имели другого равного соперника, кроме СССР. Сегодня же коллективному Западу противостоит не только Россия. Понимание заката Запада и сдержанная, с опорой на свой суверенитет и международное право, реакция Китая, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и целого ряда других развивающихся стран на «американский диктат» качественно меняет навязанное Западом представление об истоках нынешнего конфликта. «Американская гегемония» не принимается и больше не будет приниматься большей частью населения планеты.