В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

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Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили о воздушной тревоге в своих социальных сетях. Кроме того, о тревоге предупреждают и в Полтавской областной администрации. По имеющимся данным, тревога также звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины.

10 октября российские военные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на взрыв Крымского моста. По словам президента России Владимира Путина, этим терактом Украина приравняла себе к террористическим группировкам и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».