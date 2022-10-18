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1 час назад

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Елена Прошина

В Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили о воздушной тревоге в своих социальных сетях. Кроме того, о тревоге предупреждают и в Полтавской областной администрации. По имеющимся данным, тревога также звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины.

10 октября российские военные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на взрыв Крымского моста. По словам президента России Владимира Путина, этим терактом Украина приравняла себе к террористическим группировкам и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины

В мире,Владимир Путин,
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