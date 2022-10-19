В США назвали исключенных из антироссийских санкций «священных коров» ЕС

Ряд стран Евросоюза (ЕС) не готов ввести антироссийские санкции в отношении некоторых экономических отраслей, которые считает своими «священными коровами». Об этом сообщает New York Times.

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Издание ссылается на неназванных дипломатов, назвавших «фарсом» лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета рестрикций. «Бельгийцы защищают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и ряд других стран до сих пор импортируют российский уран для своих атомных электростанций», — подчеркивается в материале.

Газета указала, что некоторые члены ЕС отказываются жертвовать этими секторами ради поддержки Украины, невзирая на готовность их партнеров претерпевать трудности, чтобы наказать Кремль. По словам авторов публикации, остальные государства, пошедшие на санкционные меры и потерявшие в результате этого доходы и рабочие места, недовольны подобной политикой.