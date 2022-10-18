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7 минут назад

Евросоюз призвали принять две страны в Шенген

Елена Прошина

Европарламент призвал страны Евросоюза завершить до конца года принятие в Шенгенское пространство Румынии и Болгарии. Об этом говорится в одобренной во вторник резолюции Европарламента.

Евросоюз призвали принять две страны в Шенген
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Европарламента, Евросоюз всё ещё не принял решение о включении в Шенгенское пространство Болгарии и Румынии, хотя обе страны уже давно соответствуют требуемым параметрам.

«Совет ЕС должен одобрить решение по интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство до конца 2022 года. Это позволит положить конец проверкам на внутренних границах с начала 2023 года», – говорится в документе.

Текущее положение дел, по мнению европарламентариев, является дискриминацией по отношению к этим странам, затрудняет передвижение работающих в других странах Евросоюза, а также тормозит обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.

Ранее Европейская комиссия предложила обязать страны Евросоюза делиться газом друг с другом.

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