Евросоюз призвали принять две страны в Шенген

Европарламент призвал страны Евросоюза завершить до конца года принятие в Шенгенское пространство Румынии и Болгарии. Об этом говорится в одобренной во вторник резолюции Европарламента.

По мнению Европарламента, Евросоюз всё ещё не принял решение о включении в Шенгенское пространство Болгарии и Румынии, хотя обе страны уже давно соответствуют требуемым параметрам.

«Совет ЕС должен одобрить решение по интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство до конца 2022 года. Это позволит положить конец проверкам на внутренних границах с начала 2023 года», – говорится в документе.

Текущее положение дел, по мнению европарламентариев, является дискриминацией по отношению к этим странам, затрудняет передвижение работающих в других странах Евросоюза, а также тормозит обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.