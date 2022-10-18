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16 минут назад

Власти Италии испугались поражения из-за ответных санкций со стороны РФ

Ura.Ru

Антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, тогда при встречных санкция со стороны РФ Рим может «уступить». С таким предупреждением выступил новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана.

В Италии испугались поражения из-за ответных санкций со стороны России
Фото: CC BY-SA 3.0 / SelimGecer /CC BY-SA 3.0 / SelimGecer /

«Мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское», — сказал парламентарий в эфире телеканала Rai1. По его словам, если ограничения станут «бумерангом», Италия рискует оказаться в «серьезной беде». «Это может стать оружием, которое [президент РФ Владимир] Путин будет использовать для нанесения Европе поражения», — добавил Фонтана.

США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Европейские лидеры напрямую заявляли, что их цель — ударить по каждому гражданину РФ. Однако по оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро. По мнению издания The Economist, Россия уже выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии в то время, как экономика России продолжила укрепляться.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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