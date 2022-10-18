В Италии испугались поражения из-за ответных санкций со стороны России

«Мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское», — сказал парламентарий в эфире телеканала Rai1. По его словам, если ограничения станут «бумерангом», Италия рискует оказаться в «серьезной беде». «Это может стать оружием, которое [президент РФ Владимир] Путин будет использовать для нанесения Европе поражения», — добавил Фонтана.