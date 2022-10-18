Власти США заявили о продолжении переговоров с компанией SpaceX

«Что касается Starlink и SpaceX. Относительно каких-либо заявлений компании о ее деловой стратегии и целях я бы, конечно, рекомендовал обратиться к ней. Я могу сказать, что Министерство обороны США продолжает проводить консультации по различным вопросам со SpaceX, включая Starlink. Но мне нечего сообщить сверх того, что мы уже сообщили», — отметил он.