Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении гражданского населения региона, проживающего на правом берегу Днепра на левый. Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя в Telegram-канале.

По словам Сальдо, решение приняли в связи с угрозой широкомасштабного наступления ВСУ на Херсон. Российские военные готовятся отбить его, формируя специальную группировку и создавая масштабные оборонительные укрепления, однако в ходе противостояния могут пострадать мирные жители региона, отметил он.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — добавил Сальдо.

Он подчеркнул, что вывоз мирных жителей на левый берег Днепра будет осуществляться бесплатно силами МЧС России и правительства региона. Кроме того желающие переехать дальше в регионы РФ получат жилищные сертификаты от властей страны.