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31 минуту назад

В Херсоне решили переместить часть жителей на левый берег Днепра

Елена Прошина

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении гражданского населения региона, проживающего на правом берегу Днепра на левый. Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя в Telegram-канале.

По словам Сальдо, решение приняли в связи с угрозой широкомасштабного наступления ВСУ на Херсон. Российские военные готовятся отбить его, формируя специальную группировку и создавая масштабные оборонительные укрепления, однако в ходе противостояния могут пострадать мирные жители региона, отметил он.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — добавил Сальдо.

Глава Херсонской области обратился к руководству России

Он подчеркнул, что вывоз мирных жителей на левый берег Днепра будет осуществляться бесплатно силами МЧС России и правительства региона. Кроме того желающие переехать дальше в регионы РФ получат жилищные сертификаты от властей страны.

В заключение Сальдо призвал всех сохранять спокойствие и не слушать «паникеров».

В мире,Видео,МЧС России,
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