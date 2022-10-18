Грузия начала выполнять требования для вступления в ЕС

Грузия начала выполнять требования для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз ( ЕС ), приняв новые поправки в конституцию. Голосование парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

Парламент принял изменения в основной закон страны, которые предполагают избрание генерального прокурора по правилам, предъявленным Еврокомиссией. Законодательный орган поддержал утверждение генпрокурора сроком на шесть лет тремя пятыми голосов из 150 депутатов. Если депутаты не смогут выбрать прокурора в следующие два раза, то его назначат 76 голосами сроком на один год.