Берлускони рассказал о последствиях вступления Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне. Его слова на встрече с депутатами партии «Вперед, Италия» передает агентство LaPresse.
«Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами. Да убережет нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой», — сказал Берлускони.
По информации LaPresse, Берлускони также рассказал, как президент России Владимир Путин прислал ему «20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения».
«Я ответил бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом», — сказал Берлускони, подчеркнув, что знал Путина «как человека мирного и благоразумного».
Ранее экс-премьер Италии заявлял, что новое правительство страны должно сохранить прежний курс в отношении России.