В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
44 минуты назад

Киев обвинил МККК в нежелании защищать украинских военнопленных

Lenta.ru

Международный комитет Красного Креста (МККК) не желает защищать украинских военнопленных. В этом обвинил организацию глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Киев обвинил Красный Крест в нежелании защищать украинских пленных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К сожалению, мы не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных», — подчеркнул представитель Киева.

По его словам, представители МККК отказались присоединиться к поездке украинской делегации на линию соприкосновения в Запорожской области. При этом, как заметил политик, он также просил президента организации Мирьяну Эггер допустить миссию МККК для проверки состояния украинских пленных в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР).

Ермак убежден, что украинская сторона имеет все основания ожидать решительных действий организации и четкой публичной позиции касательно преодоления «острейшего гуманитарного вызова в Европе».

Ранее на Украине предложили ликвидировать МККК. Омбудсмен страны Дмитрий Лубинец выступил с соответствующей инициативой, поскольку, как он отметил, организация не принимает участия в обмене военнопленными с российской стороной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители