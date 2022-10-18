Киев обвинил Красный Крест в нежелании защищать украинских пленных

«К сожалению, мы не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных», — подчеркнул представитель Киева .

По его словам, представители МККК отказались присоединиться к поездке украинской делегации на линию соприкосновения в Запорожской области. При этом, как заметил политик, он также просил президента организации Мирьяну Эггер допустить миссию МККК для проверки состояния украинских пленных в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР).