Киев обвинил Красный Крест в нежелании защищать украинских пленных

Международный комитет Красного Креста (МККК) не желает защищать украинских военнопленных. В этом обвинил организацию глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«К сожалению, мы не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных», — подчеркнул представитель Киева.
По его словам, представители МККК отказались присоединиться к поездке украинской делегации на линию соприкосновения в Запорожской области. При этом, как заметил политик, он также просил президента организации Мирьяну Эггер допустить миссию МККК для проверки состояния украинских пленных в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР).
Ермак убежден, что украинская сторона имеет все основания ожидать решительных действий организации и четкой публичной позиции касательно преодоления «острейшего гуманитарного вызова в Европе».
Ранее на Украине предложили ликвидировать МККК. Омбудсмен страны Дмитрий Лубинец выступил с соответствующей инициативой, поскольку, как он отметил, организация не принимает участия в обмене военнопленными с российской стороной.