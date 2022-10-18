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39 минут назад

Замгоссекретаря: США намерены обеспечить Украине "максимально сильную" позицию для мирных переговоров с РФ

Газета.Ruиещё 2

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что Соединенные Штаты намерены обеспечить Украине «максимально сильную» позицию к началу мирных переговоров с Россией. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает РИА Новости.

В США озвучили цели по Украине для переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров», — сказала Донфрид.

Накануне заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявлял, что власти Соединенных Штатов планируют взаимодействовать со своими партнерами в вопросе поставки Украине средств противовоздушной обороны. По его словам, Вашингтон в целом не собирается прекращать военную поддержку Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но на Западе должны понимать — чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

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