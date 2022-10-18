В США озвучили цели по Украине для переговоров с Россией

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что Соединенные Штаты намерены обеспечить Украине «максимально сильную» позицию к началу мирных переговоров с Россией. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров», — сказала Донфрид.

Накануне заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявлял, что власти Соединенных Штатов планируют взаимодействовать со своими партнерами в вопросе поставки Украине средств противовоздушной обороны. По его словам, Вашингтон в целом не собирается прекращать военную поддержку Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.