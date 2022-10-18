В Японии предложили Украине сдаться

«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия», — считает Судзуки.