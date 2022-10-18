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33 минуты назад

Японский депутат предложил Украине сдаться

Lenta.ru

Украина должна сложить оружие и положить конец конфликту, если не может воевать без помощи Запада. С таким призывом выступил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщает Yahoo News Japan.

В Японии предложили Украине сдаться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, все заявления западных СМИ об «ослаблении России» сомнительны.

«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия», — считает Судзуки.

Судзуки и его единомышленники также заявили, что Японии нужно поддерживать связь с Россией и отказаться от русофобии, иначе это может привести к экономическому ослаблению и военному конфликту.

Ранее премьер Японии Хирокадзу Мацуно высказался о целях Токио заключить мирный договор с Москвой.

В мире,Мунэо Судзуки,Yahoo,
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