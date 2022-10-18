В Финляндии заявили о важности поддержания диалога с Россией

«В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации», — считает Ниинисте.