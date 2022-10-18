В Финляндии заявили о важности поддержания диалога с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о важности поддержания диалога с Россией для предотвращения эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации», — считает Ниинисте.
Кроме того, финский президент поделился информацией о вступлении страны в НАТО. По его словам, это решение представляет обоюдный интерес, так как Финляндия может оказаться полезной для альянса.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при необходимости власти могут конфисковать имущество, приобретенное россиянами в стране.