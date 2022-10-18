Пока вы не уснули: Кремль о завершении мобилизации и заявление офиса Зеленского

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В Кремле высказались о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии указа о завершении частичной мобилизации по стране в целом. Однако, по его словам, власти регионов заявляют о выполнении мобилизационного задания, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что для каждого региона ранее установили мобилизационные показатели по численности. Уже сейчас, по его словам, процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен там, где задание выполнено успешно.

Офис Зеленского: У нас критическая ситуация по всей стране

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Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что на всей территории страны возникла критическая ситуация с электричеством. Об этом сообщает «Страна».

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого», - заявил Тимошенко.

Он призвал украинцев готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления.

Турция испытала собственную баллистическую ракету

Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету малой дальности Tayfun. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, ракета была запущена с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе в районе 7:00 утра. Tayfun пролетел 561 километр, а затем упал в Черном море у побережья Синопа.

Маск передумал просить у Пентагона денег для Starlink на Украине

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Space X отозвала запрос в Пентагон на финансирование спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Твиттере.

Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

В Германии сделали выводы о причинах аварии на "Северных потоках"

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как отмечается, следователи не смогли установить, кто конкретно причастен к взрывам, однако рассматривают версию, что за атаками стоит Россия.

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Аккаунты Совфеда в YouTube заблокированы. Совет Федерации и телеканал «Вместе-РФ» будут продолжать вести трансляции на отечественных платформах, говорится в сообщении в Telegram-канале палаты.

По данным пресс-службы верхней палаты парламента России, в сообщении Google говорится о том, что блокировка проведена «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Железнодорожная станция обстреляна в Белгородской области

О новом обстреле Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в области временно приостановлено движение поездов. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрелов пострадал мужчина. При этом о каком конкретно населенным пункте речь, губернатор не уточнил.

ВС РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины

Российские вооруженные силы продолжили удары по системам военного управления и энергетики Украины. Уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи и другие объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в министерстве, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта предельной массой до 40 тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Во время выступления в Госдуме заместитель председателя правительства рассказал, что рабочие укрепили левую автомобильную полосу моста — по переправе запустили движение в двухполосном режиме, без реверсивного участка. Легковые автомобили и автобусы уже могут беспрепятственно ездить по мосту, очередей на дороге нет.

Патриарх Кирилл объяснил украинцам, что значит «русский мир»

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал украинских политиков не демонизировать «русский мир» и заявил, что в России это словосочетание употребляют по примеру Нестора-летописца. Об этом сообщает РБК.