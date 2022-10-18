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14 минут назад

Пока вы не уснули: Кремль о завершении мобилизации и заявление офиса Зеленского

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле высказались о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии указа о завершении частичной мобилизации по стране в целом. Однако, по его словам, власти регионов заявляют о выполнении мобилизационного задания, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что для каждого региона ранее установили мобилизационные показатели по численности. Уже сейчас, по его словам, процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен там, где задание выполнено успешно.

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Офис Зеленского: У нас критическая ситуация по всей стране

соцсети

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что на всей территории страны возникла критическая ситуация с электричеством. Об этом сообщает «Страна».

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого», - заявил Тимошенко.

Он призвал украинцев готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления.

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Турция испытала собственную баллистическую ракету

Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету малой дальности Tayfun. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, ракета была запущена с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе в районе 7:00 утра. Tayfun пролетел 561 километр, а затем упал в Черном море у побережья Синопа.

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Маск передумал просить у Пентагона денег для Starlink на Украине

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Space X отозвала запрос в Пентагон на финансирование спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Твиттере.

Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

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В Германии сделали выводы о причинах аварии на "Северных потоках"

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как отмечается, следователи не смогли установить, кто конкретно причастен к взрывам, однако рассматривают версию, что за атаками стоит Россия.

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Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Аккаунты Совфеда в YouTube заблокированы. Совет Федерации и телеканал «Вместе-РФ» будут продолжать вести трансляции на отечественных платформах, говорится в сообщении в Telegram-канале палаты.

По данным пресс-службы верхней палаты парламента России, в сообщении Google говорится о том, что блокировка проведена «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

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Железнодорожная станция обстреляна в Белгородской области

Официальная страница Вячеслава Гладкова в Telegram

О новом обстреле Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в области временно приостановлено движение поездов. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрелов пострадал мужчина. При этом о каком конкретно населенным пункте речь, губернатор не уточнил.

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ВС РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины

Российские вооруженные силы продолжили удары по системам военного управления и энергетики Украины. Уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи и другие объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в министерстве, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

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По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта предельной массой до 40 тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Во время выступления в Госдуме заместитель председателя правительства рассказал, что рабочие укрепили левую автомобильную полосу моста — по переправе запустили движение в двухполосном режиме, без реверсивного участка. Легковые автомобили и автобусы уже могут беспрепятственно ездить по мосту, очередей на дороге нет.

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Патриарх Кирилл объяснил украинцам, что значит «русский мир»

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал украинских политиков не демонизировать «русский мир» и заявил, что в России это словосочетание употребляют по примеру Нестора-летописца. Об этом сообщает РБК.

По словам патриарха, «русский мир» не означает часть исторической Руси, соответствующий территории Российской Федерации.

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