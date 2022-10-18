В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
7 минут назад

В США предрекли Европе гражданские войны из-за Украины

Lenta.ru

Страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против России, и эскалации конфликта на Украине. Такое развитие событий предрек обозреватель издания The American Conservative (TAC) из США Ласло Бернат Веспреми.

TAC: конфликт на Украине может привести к гражданским войнам в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители», — отметил автор.

По его словам, пока невозможно предсказать, насколько масштабным будет недовольство в обществе и к чему оно приведет, однако протесты и гражданские беспорядки уже выглядят неизбежными. В ряде европейских стран эти процессы уже начались, подчеркнул Веспреми. При этом перебои с электричеством, поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодические отключение электричества и мобильных телефонных сетей могут иметь еще более непредсказуемые последствия, отметил он.

По мнению обозревателя, подобный сценарий может стать неожиданностью для тех, кто игнорировал социальный распад Западной Европы в последние десять лет. За это время, отметил эксперт, в регионе произошла целая серия нарастающих социальных кризисов: массовая миграция, повышение стоимости жизни и ограничения во время пандемии коронавируса. На этом фоне отсутствие электричества и тепла в грядущий зимний период может стать для европейцев «последней каплей», заключил Веспреми.

Ранее авторы журнала The American Conservative сравнили Европу с «больным, который грозит отключить себя от оборудования жизнеобеспечения» на фоне энергетического кризиса. По их мнению, энергокризис может вызвать проблемы не только в промышленности, но и в социальной сфере.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители