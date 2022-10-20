28 стран НАТО согласовали вступление Швеции и Финляндии в альянс

Почти все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг.

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«Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении.

Ранее генсек НАТО заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу укрепит позиции на Крайнем Севере.