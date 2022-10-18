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38 минут назад

США рассматривают отношения России и Китая как вызов для НАТО

ТАСС

США видят в отношениях России и Китая вызов для НАТО, с которым намерены бороться. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

"Мы считаем это своего рода вызовом для нас. <...> Полагаю, мы должны думать не только о том, как справиться с КНР и Россией по отдельности, но и о том, как справляться с этими двумя странами вместе, а также с развитием их отношений", - сказала она.

Китай начал соперничать с Западом из-за России

Смит добавила, что Вашингтон видит в Китае угрозу, которая "останется на довольно долгое время", и рассчитывает вместе с коллегами по Североатлантическому альянсу проводить политику, которая поможет повысить "устойчивость" блока и разработать "лучшие инструменты для противодействия высококлассным тактикам" Пекина.

"Устойчивость - вопрос, на который альянс обратил внимание и по которому намерен делать больше, поскольку речь идет о социальной устойчивости в таких сферах, как кибербезопасность и критически важная инфраструктура", - отметила постпред.

По словам Смит, ее "беспокоит", что может показаться, что США предлагают НАТО ввести свои корабли в Южно-Китайское море или "задуматься о членах в Индо-Тихоокеанском регионе", или начать обсуждение ситуации вокруг Тайваня. Целью блока "не обязательно должно быть что-то из перечисленного", сказала она, указав, что в рамках блока важно вести дискуссию о действиях Китая и том, что можно сделать по линии НАТО, а также по линии ЕС - США.

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