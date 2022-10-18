Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры

Еврокомиссия (ЕК) представила план по защите ключевой энергетической, цифровой, транспортной и космической инфраструктуры Евросоюза после диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.
"Проект рекомендации Еврокомиссии направлен на максимизацию и ускорение работы по защите критической инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество. С этой целью она предусматривает более сильную поддержку и координирующую роль Еврокомиссии для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами и с соседними третьими странами. Приоритет следует отдать ключевым отраслям энергетики, цифровой инфраструктуры, транспорта и космоса", - отмечается в заявлении ЕК.
Еврокомиссия в рамках плана призвала страны ЕС провести стресс-тесты организаций, эксплуатирующих критически важную инфраструктуру.
"Еврокомиссия призывает государства-члены проводить стресс-тесты организаций, эксплуатирующих критически важную инфраструктуру, на основе общего набора принципов, разработанных на уровне ЕС", - говорится в документе.
Кроме того, ЕС и НАТО создадут целевую группу по защите критической инфраструктуры.