Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры

"Проект рекомендации Еврокомиссии направлен на максимизацию и ускорение работы по защите критической инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество. С этой целью она предусматривает более сильную поддержку и координирующую роль Еврокомиссии для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами и с соседними третьими странами. Приоритет следует отдать ключевым отраслям энергетики, цифровой инфраструктуры, транспорта и космоса", - отмечается в заявлении ЕК.