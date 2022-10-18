В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
8 минут назад

ЕК представила план по защите инфраструктуры ЕС после диверсии на "Северных потоках"

ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) представила план по защите ключевой энергетической, цифровой, транспортной и космической инфраструктуры Евросоюза после диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Проект рекомендации Еврокомиссии направлен на максимизацию и ускорение работы по защите критической инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество. С этой целью она предусматривает более сильную поддержку и координирующую роль Еврокомиссии для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами и с соседними третьими странами. Приоритет следует отдать ключевым отраслям энергетики, цифровой инфраструктуры, транспорта и космоса", - отмечается в заявлении ЕК.

Еврокомиссия в рамках плана призвала страны ЕС провести стресс-тесты организаций, эксплуатирующих критически важную инфраструктуру.

"Еврокомиссия призывает государства-члены проводить стресс-тесты организаций, эксплуатирующих критически важную инфраструктуру, на основе общего набора принципов, разработанных на уровне ЕС", - говорится в документе.

Кроме того, ЕС и НАТО создадут целевую группу по защите критической инфраструктуры.

В мире,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители