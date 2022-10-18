Власти Киева заявили о планах снести еще три памятника Пушкину

Мэрия Киева планирует демонтировать три памятника русскому поэту Александру Пушкину к маю 2023 года, сообщило издание «Украинские новости».

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Памятники попали в список объектов, которые подлежат демонтажу из-за того, что «отражают советские или российские пропагандистские нарративы» либо содержат недостоверную историческую информацию. Всего в списке значатся 47 объектов.

Три памятника поэту установлены на проспекте Победы, напротив транспортного университета и в лицее, который ранее носил имя поэта.

«Согласно распоряжению, демонтаж памятников или перенос должен завершиться к маю 2023 года», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.