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10 минут назад

Власти Киева заявили о планах снести еще три памятника Пушкину

Деловая газета "Взгляд"

Мэрия Киева планирует демонтировать три памятника русскому поэту Александру Пушкину к маю 2023 года, сообщило издание «Украинские новости».

Власти Киева заявили о планах снести еще три памятника Пушкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Памятники попали в список объектов, которые подлежат демонтажу из-за того, что «отражают советские или российские пропагандистские нарративы» либо содержат недостоверную историческую информацию. Всего в списке значатся 47 объектов.

Три памятника поэту установлены на проспекте Победы, напротив транспортного университета и в лицее, который ранее носил имя поэта.

«Согласно распоряжению, демонтаж памятников или перенос должен завершиться к маю 2023 года», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

11 октября сообщалось, что бюст Пушкина снесли в центре Киева.

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