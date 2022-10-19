Глава МО Польши не смог вылететь в Сеул из-за поломки самолета

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник не смог вылететь в Сеул на подписание контракта о поставках республике 288 южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo из-за поломки самолета. Об этом сообщило в четверг польское оборонное ведомство.

"Визит не состоялся из-за технической неисправности самолета. Соглашение о поставках южнокорейских РСЗО Chunmoo будет подписано сегодня в Варшаве", - указано в сообщении.

Таким образом МО Польши отреагировало на распространенную южнокорейскими СМИ информацию о том, что планировавшийся на вторник визит Блащака в Сеул не состоялся из-за того, что Китай не дал согласие на пролет над своей территорией польского правительственного самолета.