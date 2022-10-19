Глава МО Польши не смог вылететь в Сеул из-за поломки самолета

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник не смог вылететь в Сеул на подписание контракта о поставках республике 288 южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo из-за поломки самолета. Об этом сообщило в четверг польское оборонное ведомство.
"Визит не состоялся из-за технической неисправности самолета. Соглашение о поставках южнокорейских РСЗО Chunmoo будет подписано сегодня в Варшаве", - указано в сообщении.
Таким образом МО Польши отреагировало на распространенную южнокорейскими СМИ информацию о том, что планировавшийся на вторник визит Блащака в Сеул не состоялся из-за того, что Китай не дал согласие на пролет над своей территорией польского правительственного самолета.
Как сообщало ранее Минобороны Польши, новый контракт с Южной Кореей предусматривает поставку 288 пусковых установок, из которых первые 18, интегрированные с польскими грузовыми машинами Jelcz, будут поставлены вместе с боекомплектом уже в 2023 году. Помимо пусковых установок, Польша получит большое количество ракет: как высокоточных с дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.