В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
27 минут назад

Глава МО Польши не смог вылететь в Сеул на подписание контрактов из-за поломки самолета

ТАССиещё 1

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник не смог вылететь в Сеул на подписание контракта о поставках республике 288 южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo из-за поломки самолета. Об этом сообщило в четверг польское оборонное ведомство.

Глава МО Польши не смог вылететь в Сеул из-за поломки самолета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Визит не состоялся из-за технической неисправности самолета. Соглашение о поставках южнокорейских РСЗО Chunmoo будет подписано сегодня в Варшаве", - указано в сообщении.

Таким образом МО Польши отреагировало на распространенную южнокорейскими СМИ информацию о том, что планировавшийся на вторник визит Блащака в Сеул не состоялся из-за того, что Китай не дал согласие на пролет над своей территорией польского правительственного самолета.

Как сообщало ранее Минобороны Польши, новый контракт с Южной Кореей предусматривает поставку 288 пусковых установок, из которых первые 18, интегрированные с польскими грузовыми машинами Jelcz, будут поставлены вместе с боекомплектом уже в 2023 году. Помимо пусковых установок, Польша получит большое количество ракет: как высокоточных с дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.

В мире,Мариуш Блащак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители