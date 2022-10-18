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38 минут назад

El Diario: последствия конфликта на Украине угрожают европейским правительствам

Газета.Ru

Последствия ситуации вокруг украинского кризиса угрожают правительствам крупных стран Европы и экономики других государств континента. Об этом пишет испанская газета El Diario.

El Diario:Последствия конфликта на Украине угрожают правительствам ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В статье говорится, что Британия «погрязла в нескончаемом кризисе», например, многие британские СМИ смеются над тем, что премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс недолго продержится на своем посту.

В публикации утверждается, что успех французского лидера Эммануэля Макрона подрывается из-за стремительного роста цен во Франции, а также из-за ситуации вокруг повышения зарплат в республике. El Diario обращает внимание на то, что в данный момент в стране на улицы возвращаются протестные акции, которые, по мнению газеты, не прекращаются, пока их организаторы не достигают каких-либо целей.

Издание также указывает на то, что итальянское правительство в ближайшее время возглавит лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. По мнению газеты, еще неизвестно, каким образом это отразится на Европейском союзе, где «27 государств — членов пытаются достичь консенсуса на фоне ситуации вокруг Украины.

В это же время, отмечается в статье, Брюссель готовится предложить меры на фоне роста цен на энергию. При этом, подчеркивают обозреватели El Diario, все указывает на то, что инициативы Еврокомиссии будет недостаточно для Испании и еще 14 государства, выступивших за введение лимита цен на газ в Европе. Издание указывает, что ФРГ предпочитает покупать газ по очень высоким ценам, пока у нее есть средства.

Ранее Bloomberg писал, что заявление президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация не будет поставлять нефть и газ в страны, которые поддержат ограничения, может постепенно привести к распаду Евросоюза.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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