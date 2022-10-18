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15 минут назад

Количество поддерживающих Трасс избирателей упало до 10%

Елена Прошина

На данный момент лишь 10% британцев поддерживают деятельность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, что на пять процентных пункта меньше, чем неделю назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологической компании YouGov.

Количество поддерживающих Трасс избирателей упало до 10%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Еще 10% британцев не смогли дать однозначный ответ по поводу деятельности Трасс, оставшиеся же 80% раскритиковали курс правительства. На данный момент действующий премьер-министр имеет самый низкий рейтинг. Наибольшей популярностью среди британцев сейчас пользуется лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер (41%).

Трасс начала резко терять поддержку избирателей после опубликования разработанной ее правительством экономической программы по масштабному снижению налогов. Положения документа раскритиковали также депутаты правящей Консервативной партии. Пять человек даже публично призвали Трасс подать в отставку, из-за чего ей в итоге пришлось почти полностью отказаться от программы.

В мире,Консервативная партия,Лейбористская партия,
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