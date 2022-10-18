Количество поддерживающих Трасс избирателей упало до 10%

На данный момент лишь 10% британцев поддерживают деятельность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, что на пять процентных пункта меньше, чем неделю назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологической компании YouGov.

Еще 10% британцев не смогли дать однозначный ответ по поводу деятельности Трасс, оставшиеся же 80% раскритиковали курс правительства. На данный момент действующий премьер-министр имеет самый низкий рейтинг. Наибольшей популярностью среди британцев сейчас пользуется лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер (41%).