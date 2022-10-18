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1 час назад

Страны Европы предложили обязать делиться газом друг с другом

Lenta.ruиещё 3

Страны Европы предложили обязать делиться газом друг с другом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Европейская комиссия придумала новые меры по борьбе с энергокризисом, которые должны помочь справиться с подорожанием энергоносителей и их нехваткой. В их числе — предложение обязать государства Евросоюза делиться друг с другом газом, следует из сообщения ЕК.

Сейчас не у всех стран Европы есть двусторонние договоренности о солидарности, и потому ЕК предлагает установить общие правила, поясняется в публикации. «Это позволит любому государству, столкнувшемуся с чрезвычайной ситуацией, получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию», — пояснили в Еврокомиссии. Правила распространят в том числе на страны, где есть мощности для приема сжиженного природного газа (СПГ) и возможности транспортировать топливо туда, где оно необходимо.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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